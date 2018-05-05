Сабурова Елена Владимировна

Общая информация

Региональный директор Операционного офиса «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»

Родилась в г. Омск.

Образование:

1997 по 1999 гг. — эксперт отдела кредитования малого бизнеса кредитного управления, Омский филиал АКБ «СБС — Агро».

2000 по 2000 гг. — экономист, Представительство ЗАО Банк кредитования малого бизнеса — КМБ-Банк в г. Омске.

2000 по 2001 гг. — старший кредитный эксперт Фонда поддержки малого бизнеса, Европейский банк реконструкции и развития.

2001 по 2006 гг. — руководитель кредитно-кассового офиса «Казань», ЗАО Банк кредитования малого бизнеса — КМБ-Банк.

2006 по 2013 гг. — вице-президент-Управляющий Аппарата управления Операционным офисом в г. Казань филиала Национального банка «ТРАСТ» (ОАО) в г. Ульяновск.

2013 г. — региональный директор Операционного офиса «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк».





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