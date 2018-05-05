Сабурова Елена Владимировна
Общая информация
Региональный директор Операционного офиса «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
Родилась в г. Омск.
Образование:
1997 по 1999 гг. — эксперт отдела кредитования малого бизнеса кредитного управления, Омский филиал АКБ «СБС — Агро».
2000 по 2000 гг. — экономист, Представительство ЗАО Банк кредитования малого бизнеса — КМБ-Банк в г. Омске.
2000 по 2001 гг. — старший кредитный эксперт Фонда поддержки малого бизнеса, Европейский банк реконструкции и развития.
2001 по 2006 гг. — руководитель кредитно-кассового офиса «Казань», ЗАО Банк кредитования малого бизнеса — КМБ-Банк.
2006 по 2013 гг. — вице-президент-Управляющий Аппарата управления Операционным офисом в г. Казань филиала Национального банка «ТРАСТ» (ОАО) в г. Ульяновск.
2013 г. — региональный директор Операционного офиса «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 22
- Телефон: +7(843) 221-85-01
- Email: info@kazan.psbank.ru
- Сайт: www.kazan.psbank.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018