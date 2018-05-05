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Габдуллина Розалия Мирзаевна

Финансы, Банки
Габдуллина Розалия Мирзаевна Фото: www.kamkombank.ru

Общая информация

Родилась в дер. Тинчали Буинского района ТАССР.

Образование:

1975 — Казанский сельско-хозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельскохозяйственного производства». Центр подготовки менеджеров при Российской экономической академии им. Г. Плеханова.

Карьера:

С апреля 2001 г. — председатель правления ООО «Камский коммерческий банк».

Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Замужем, воспитывает сына и дочь.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423807, г. Набережные Челны, пос.ГЭС, ул. Гидростроителей, 21
  • Телефон: +7(8552) 70-15-46
  • Email: post@kamkombank.ru
  • Сайт: www.kamkombank.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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