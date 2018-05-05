Габдуллина Розалия Мирзаевна
Общая информация
Родилась в дер. Тинчали Буинского района ТАССР.
Образование:
1975 — Казанский сельско-хозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельскохозяйственного производства». Центр подготовки менеджеров при Российской экономической академии им. Г. Плеханова.
Карьера:
С апреля 2001 г. — председатель правления ООО «Камский коммерческий банк».
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Замужем, воспитывает сына и дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423807, г. Набережные Челны, пос.ГЭС, ул. Гидростроителей, 21
- Телефон: +7(8552) 70-15-46
- Email: post@kamkombank.ru
- Сайт: www.kamkombank.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018