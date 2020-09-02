Список персон

Побежимов Валерий Николаевич

Промышленность

Общая информация

Родился 5 мая 1952 года в Рубцовске Алтайского края.

Образование

1975 Г.— окончил Казанский авиационный институт, специальность — «авиационные двигатели»
2005 г.— получил звание кандидата технических наук.

Трудовая деятельность

1974–1984 гг.— руководитель кружка радиоуправляемых авиамоделей Кировского дома пионеров в Казани.
1975–1978 гг. — инженер-исследователь КМПО.
1978–1988 гг. — инженер-конструктор, начальник исследовательской лаборатории, начальник сектора, начальник отдела, заместитель главного конструктора по оборонным заказам ОКБ «Сокол» (ныне — НПО «ОКБ им. Симонова»).
С 10 ноября 1988 г. — директор, главный конструктор АО «Эникс».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420094, г. Казань, ул. Короленко, 120а
  • Телефон: (843) 212-07-08
  • Email: uav@enics.ru
  • Сайт: www.enics.ru

Дата последнего обновления: 02.09.2020


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