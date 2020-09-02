Побежимов Валерий Николаевич
Общая информация
Родился 5 мая 1952 года в Рубцовске Алтайского края.
Образование
1975 Г.— окончил Казанский авиационный институт, специальность — «авиационные двигатели»
2005 г.— получил звание кандидата технических наук.
Трудовая деятельность
1974–1984 гг.— руководитель кружка радиоуправляемых авиамоделей Кировского дома пионеров в Казани.
1975–1978 гг. — инженер-исследователь КМПО.
1978–1988 гг. — инженер-конструктор, начальник исследовательской лаборатории, начальник сектора, начальник отдела, заместитель главного конструктора по оборонным заказам ОКБ «Сокол» (ныне — НПО «ОКБ им. Симонова»).
С 10 ноября 1988 г. — директор, главный конструктор АО «Эникс».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, г. Казань, ул. Короленко, 120а
- Телефон: (843) 212-07-08
- Email: uav@enics.ru
- Сайт: www.enics.ru
Дата последнего обновления: 02.09.2020