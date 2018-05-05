Шевченко Сергей Иванович
Общая информация
Родился 6 августа 1963 года в г. Соликамск Пермской области.
Образование:
1985 год — Пермский политехнический институт ( специальность «машины и аппараты химических производств» )
Трудовая деятельность:
В 1985 — 1986 гг. — мастер смены цеха по производству аммиачной селитры Мелеузовского химического завода.
В 1986 — 1988 гг. — начальник отделения главного корпуса цеха по производству аммиачной селитры Мелеузовского химического завода.
В 1988 — 1992 гг. — заместитель начальника цеха по производству аммиачной селитры Новоменделеевского химзавода.
В 1992 — 1993 гг. — начальник цеха по производству аммиачной селитры Новоменделеевского химзавода.
В 1993 — 2000 гг. — главный инженер завода Новоменделеевского химзавода.
В 2000 — 2004 гг. — главный инженер предприятия ОАО «Татазот».
В 2004 — 2011 гг. — главный инженер ООО «Менделеевсказот».
С 2011 г. — генеральный директор АО «Аммоний».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: 423650, г. Менделеевск, Промзона
- Телефон: (85549) 2-60-01
- Email: info@ammoni.ru
- Сайт: www.ammoni.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018