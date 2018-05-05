Шевченко Сергей Иванович

Общая информация

Родился 6 августа 1963 года в г. Соликамск Пермской области.

Образование:

1985 год — Пермский политехнический институт ( специальность «машины и аппараты химических производств» )

Трудовая деятельность:



В 1985 — 1986 гг. — мастер смены цеха по производству аммиачной селитры Мелеузовского химического завода.

В 1986 — 1988 гг. — начальник отделения главного корпуса цеха по производству аммиачной селитры Мелеузовского химического завода.

В 1988 — 1992 гг. — заместитель начальника цеха по производству аммиачной селитры Новоменделеевского химзавода.

В 1992 — 1993 гг. — начальник цеха по производству аммиачной селитры Новоменделеевского химзавода.

В 1993 — 2000 гг. — главный инженер завода Новоменделеевского химзавода.

В 2000 — 2004 гг. — главный инженер предприятия ОАО «Татазот».

В 2004 — 2011 гг. — главный инженер ООО «Менделеевсказот».

С 2011 г. — генеральный директор АО «Аммоний».

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