Бикбов Габдрахим Бариевич

Общая информация

Родился 22 мая 1959 года в д. Беркет Ключ Черемшанского района ТАССР.

Образование

1982 г. — Уфимский нефтяной институт (специальность «технология и комплексная механизация нефтяных и газовых месторождений» )

Трудовая деятельность



1976-1979 гг. — слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, машинист ППДУ Лениногорского УТТ-2 ПО «Татнефть».

1982 г. — слесарь по ремонту технологических установок НГДУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть», секретарь Комитета ВЛКСМ Лениногорского нефтяного техникума.

1982-1983 гг. — оператор по добыче нефти и газа пятого разряда в цехе по добыче нефти и газа №2 НГДУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть».

1983-1985 гг. — мастер по ремонту эксплуатационного нефтепромыслового оборудования в цехе поддержания пластового давления НГДУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть».

1985-1988 гг. — мастер по добыче нефти и газа в цехе по добыче нефти и газа №6 НГДУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть».

1988-1990 гг. — инженер-технолог первой категории в технологическом отделе по добыче нефти и газа НГДУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть».

1990-1992 гг. — заместитель начальника технологического отдела по добыче нефти и газа по ППД НГДУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть».

1992-2001 гг. — начальник цеха по добыче нефти и газа (нефтепромысел) №5, №6 НГДУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть».

2001-2011 гг. — заместитель начальника управления по общим вопросам Аппарата управления НГДУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть».

2011 г. — начальник отдела вспомогательного производства Аппарата управления НГДУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть».

2011-2018 гг. — директор ООО «Торгово-технический Дом Татнефть».

Дата последнего обновления: