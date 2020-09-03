Горбачев Илья Геннадьевич
Общая информация
Родился 30 июня 1982 года в городе Новокуйбышевске.
Образование
2004 г. — окончил Самарскую гуманитарную академию по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
2002–2008 гг. — юрисконсульт, начальник юридического отдела ООО «Прогресс-ИТ».
2008–2014 гг. — начальник производственно-технического отдела, начальник производственно-технического управления, начальник управления по закупкам и договорной деятельности филиала ООО «РН-Информ», Новокуйбышевск, дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть».
2014–2017 гг. — заместитель директора по логистике ООО «Торговый дом „Кама“», предприятие шинного комплекса ПАО «Татнефть».
2017-2019 гг. — и. о. исполнительного директора, заместитель директора по логистике ООО «Торговый дом „Кама“», предприятие шинного комплекса ПАО «Татнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423580 г.Нижнекамск, Промзона, Нижнекамск-10, а/я 50
- Телефон: (8555) 24-10-00
- Email: info@td-kama.com
- Сайт: www.td-kama.com
Дата последнего обновления: 03.09.2020