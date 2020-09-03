Список персон

Горбачев Илья Геннадьевич

Промышленность

Общая информация

Родился 30 июня 1982 года в городе Новокуйбышевске.

Образование

2004 г. — окончил Самарскую гуманитарную академию по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

2002–2008 гг. — юрисконсульт, начальник юридического отдела ООО «Прогресс-ИТ».

2008–2014 гг. — начальник производственно-технического отдела, начальник производственно-технического управления, начальник управления по закупкам и договорной деятельности филиала ООО «РН-Информ», Новокуйбышевск, дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть».

2014–2017 гг. — заместитель директора по логистике ООО «Торговый дом „Кама“», предприятие шинного комплекса ПАО «Татнефть».

2017-2019 гг. — и. о. исполнительного директора, заместитель директора по логистике ООО «Торговый дом „Кама“», предприятие шинного комплекса ПАО «Татнефть».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423580 г.Нижнекамск, Промзона, Нижнекамск-10, а/я 50
  • Телефон: (8555) 24-10-00
  • Email: info@td-kama.com
  • Сайт: www.td-kama.com

Дата последнего обновления: 03.09.2020


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