Габбасов Ринат Флюрович
Общая информация
Родился 30 апреля 1975 года в пос. Янаул Янаульского района Республики Башкортостан.
Образование
1998 г. — окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
Трудовая деятельность
Трудовую деятельность начал оператором газораспределительной станции (ГРС), затем инженером ГРС, инженером по эксплуатации газонефтепроводов Воткинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Пермтрансгаз» ОАО «Газпром».
2001-2016 г. — работал в системе АО «Транснефть — Прикамье» — слесарь по ремонту технологических установок участка РНТО ПЭРП, инженер отдела эксплуатации нефтегазопроводов, начальник центральной ремонтной службы, заместитель начальника по эксплуатации, главный инженер, начальник Удмуртского РНУ АО «Транснефть — Прикамье». С 16.09.2016 г. главный инженер АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».
С 26.04.2017 г. вступил в должность Генерального директора АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».
Награды
Благодарность ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы»;
Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики;
Благодарность Министерства энергетики РФ;
Почетная грамота ОАО «АК «Транснефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, 4
- Телефон: (843) 236-66-34
- Email: sv_pochta@sv.aktnp.ru
- Сайт: www.sv-transnefteproduct.transneft.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020