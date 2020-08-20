Габбасов Ринат Флюрович

Общая информация

Родился 30 апреля 1975 года в пос. Янаул Янаульского района Республики Башкортостан.

Образование

1998 г. — окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Трудовая деятельность

Трудовую деятельность начал оператором газораспределительной станции (ГРС), затем инженером ГРС, инженером по эксплуатации газонефтепроводов Воткинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Пермтрансгаз» ОАО «Газпром».

2001-2016 г. — работал в системе АО «Транснефть — Прикамье» — слесарь по ремонту технологических установок участка РНТО ПЭРП, инженер отдела эксплуатации нефтегазопроводов, начальник центральной ремонтной службы, заместитель начальника по эксплуатации, главный инженер, начальник Удмуртского РНУ АО «Транснефть — Прикамье». С 16.09.2016 г. главный инженер АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».

С 26.04.2017 г. вступил в должность Генерального директора АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».

Награды

Благодарность ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы»;

Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики;

Благодарность Министерства энергетики РФ;

Почетная грамота ОАО «АК «Транснефть».

Дата последнего обновления: