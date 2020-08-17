Тимриев Радик Давлетшаевич
Общая информация
Родился в 18 мая 1972 года в г. Ахангаран Ташкентской области.
Образование
1995 г. — Камский политехнический институт.
Трудовая деятельность
работал начальником управления автотранспортного предприятия акционерного общества «Татнефть».
с 2018 г. — генеральный директор ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Герцена, 1В
- Телефон: (8553) 31-90-90
- Email: atp@tatneft.ru
- Сайт: www.atp.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 17.08.2020