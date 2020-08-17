Список персон

Тимриев Радик Давлетшаевич

Промышленность

Общая информация

Родился в 18 мая 1972 года в г. Ахангаран Ташкентской области.

Образование

1995 г. — Камский политехнический институт.

Трудовая деятельность

работал начальником управления автотранспортного предприятия акционерного общества «Татнефть».
с 2018 г. — генеральный директор ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Герцена, 1В
  • Телефон: (8553) 31-90-90
  • Email: atp@tatneft.ru
  • Сайт: www.atp.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 17.08.2020


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