Абражеев Павел Геннадьевич
Общая информация
Трудовая деятельность:
— В 2011-2017 гг. — Директор ООО «ТФК «Петролайн».
— С 2003 г. — Директор ООО «Пла-Тон».
— С 2008 г. — Директор ООО НПП «Петролайн-а».
Награды и звания:
— Лауреата Премии «За обустройство Земли Российской в номинации «За вклад в реализацию приоритетных национальных проектов России».
— «Промышленное производство года» по результатам голосования, проведенного телекомпанией «ЭФИР» Набережных Челнов в 2020 г.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423819, г.Набережные Челны, а/я 90
- Телефон: +7(8552) 535-535
- Email: main@pla.ru
- Сайт: www.pla.ru
Дата последнего обновления: 25.05.2023