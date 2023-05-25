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Абражеев Павел Геннадьевич

Промышленность
Абражеев Павел Геннадьевич
Фото: pla.ru

Общая информация

Трудовая деятельность:
— В 2011-2017 гг. — Директор ООО «ТФК «Петролайн».
— С 2003 г. — Директор ООО «Пла-Тон».
— С 2008 г. — Директор ООО НПП «Петролайн-а».

Награды и звания:
— Лауреата Премии «За обустройство Земли Российской в номинации «За вклад в реализацию приоритетных национальных проектов России».
— «Промышленное производство года» по результатам голосования, проведенного телекомпанией «ЭФИР» Набережных Челнов в 2020 г.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423819, г.Набережные Челны, а/я 90
  • Телефон: +7(8552) 535-535
  • Email: main@pla.ru
  • Сайт: www.pla.ru

Дата последнего обновления: 25.05.2023


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