Список персон

Сахабутдинов Рифхат Зиннурович

Образование и наука
Сахабутдинов Рифхат Зиннурович

Общая информация

Директор Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина

Образование:

1977 год — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ( специальность «химия»)

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1977 году инженером Научно-испытательного института химических и строительных машин (г. Загорск, Московская обл.). В 1980 году принят в ТатНИПИнефть старшим инженером отдела сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды. В институте прошел трудовой путь от старшего инженера до начальника отдела исследования и промысловой подготовки нефти, газа и воды.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423236, РТ, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 32
  • Телефон: (85594) 7-86-27
  • Email: info@tatnipi.ru
  • Сайт: www.tatnipi.ru

Дата последнего обновления: 26.05.2018

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