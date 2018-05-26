Сахабутдинов Рифхат Зиннурович
Общая информация
Директор Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина
Образование:
1977 год — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ( специальность «химия»)
Трудовая деятельность:
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423236, РТ, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 32
- Телефон: (85594) 7-86-27
- Email: info@tatnipi.ru
- Сайт: www.tatnipi.ru
Дата последнего обновления: 26.05.2018