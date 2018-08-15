Ильин Алексей Леонидович
Общая информация
Родился 20 сентября 1958 года в г. Улан-Удэ Бурятской АССР.
Образование:
1980 год — Казанский государственный технологический университет им. С.М. Кирова (специальность инженер-механик)
Трудовая деятельность:
1980 — 1996 гг. — инженер конструктор, начальник технического бюро, заместитель главного конструктора, заместитель главного инженера по новой технике, начальник отдела маркетинга Казанского компрессорного завода.
1996 — 1998 гг — заместитель главного конструктора НИИ «Турбокомпрессор».
1998 — 2009 гг — директор ГПИ «Нефтехимпроект».
С 8 сентября 2009 года — генеральный директор АО «Нефтехимпроект»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, а/я 147
- Телефон: (843) 272-42-25
- Email: nhp@oilpro.ru
- Сайт: www.oilpro.ru
Дата последнего обновления: 15.08.2018