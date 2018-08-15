Список персон

Ильин Алексей Леонидович

Строительство, Проектирование

Общая информация

Родился 20 сентября 1958 года в г. Улан-Удэ Бурятской АССР.

Образование:

1980 год — Казанский государственный технологический университет им. С.М. Кирова (специальность инженер-механик)

Трудовая деятельность:

1980 — 1996 гг. — инженер конструктор, начальник технического бюро, заместитель главного конструктора, заместитель главного инженера по новой технике, начальник отдела маркетинга Казанского компрессорного завода.

1996 — 1998 гг — заместитель главного конструктора НИИ «Турбокомпрессор».

1998 — 2009 гг — директор ГПИ «Нефтехимпроект».

С 8 сентября 2009 года — генеральный директор АО «Нефтехимпроект»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420045, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, а/я 147
  • Телефон: (843) 272-42-25
  • Email: nhp@oilpro.ru
  • Сайт: www.oilpro.ru

Дата последнего обновления: 15.08.2018

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