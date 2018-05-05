Список персон

Муратова Гюзель Ринатовна

Финансы, Банки

Общая информация

Родилась 3 марта 1973 года в Казани.

Образование:

1995 год — Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина ( специальность «русский язык и литература» )

2005 год — Академия управления «ТИСБИ» (специальность «юриспруденция» ).

Трудовая деятельность:

1995 — 2008 гг. — ведущий юрисконсульт Казанского филиала АКБ «Ак Барс».
2008 — 2014 гг. — начальник юридического отдела филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Казани.
С октября 2014 по декабрь 2014 гг. — советник ЗАО «Автоградбанк», г. Набережные Челны.
2014 — 2015 гг. — заместитель Председателя Правления АО «Автоградбанк», г. Набережные Челны.

С октября 2015 г. — временно исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Автоградбанк».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
  • Телефон: (8552) 32-50-00
  • Email: agbank@avtogradbank.ru
  • Сайт: www.avtogradbank.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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