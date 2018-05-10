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Харисов Ринат Гатинович

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Харисов Ринат Гатинович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родился 1 Апреля 1949 в д.Старый Утямыш Черемшанского района Татарской АССР.

Образование:

1974 — Казанский государственный университет (специальность «геофизические методы поиска и разведки»)

Трудовая деятельность:

1974 год — геофизик-оператор.

1979-80 гг. — работал в нефтяной промышленности в Северной Африке (Ливия).

1980г. — начальник сейсморазведочной партии в Татарстане.

1985-1988 гг. — работал на руководящих должностях на нефтепромыслах Западной Сибири.

1988-93 гг. — начальник Бугульминской геофизической экспедиции.

1993-95 гг. – заместитель генерального директора Бугульминской геофизической экспедиции.

1995-2006 гг.- генеральный директор ОАО «Татнефтегеофизика».

С 2006 года — генеральный директор ООО«ТНГ-групп».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423236, РТ, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 21
  • Телефон: (85594) 7-75-12
  • Email: tng@tng.ru
  • Сайт: www.tng.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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