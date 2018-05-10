Харисов Ринат Гатинович
Общая информация
Родился 1 Апреля 1949 в д.Старый Утямыш Черемшанского района Татарской АССР.
Образование:
1974 — Казанский государственный университет (специальность «геофизические методы поиска и разведки»)
Трудовая деятельность:
1974 год — геофизик-оператор.
1979-80 гг. — работал в нефтяной промышленности в Северной Африке (Ливия).
1980г. — начальник сейсморазведочной партии в Татарстане.
1985-1988 гг. — работал на руководящих должностях на нефтепромыслах Западной Сибири.
1988-93 гг. — начальник Бугульминской геофизической экспедиции.
1993-95 гг. – заместитель генерального директора Бугульминской геофизической экспедиции.
1995-2006 гг.- генеральный директор ОАО «Татнефтегеофизика».
С 2006 года — генеральный директор ООО«ТНГ-групп».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423236, РТ, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 21
- Телефон: (85594) 7-75-12
- Email: tng@tng.ru
- Сайт: www.tng.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018