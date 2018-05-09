Абдуллин Ринат Мидхатович
Общая информация
Родился 20 сентября 1957 года в с. Чимион Ферганской области Республики Узбекистан.
Образование:
1981 год — Московский инженерно-физический институт (специальность «инженер-физик» )
2002 год — Казанский государственный финансово-экономический институт ( специальность «менеджмент» ).
Трудовая деятельность:
1974 — 1975 гг. — старший техник в Казанском филиале Всесоюзного проектно-технологического института по механизации учета и вычислительных работ.
1981 — 1991 гг. — стажер-исследователь, аспирант, инженер, старший инженер, научный сотрудник Московского инженерно-физического института.
1991 — 1994 гг. — заместитель директора, директор малого государственного предприятия «МГП МИФИ-сервис», г. Москва.
1994 — 1997 гг. — финансовый директор АО «Папирус», г. Москва.
1997 — 2003 гг. — президент (председатель наблюдательного совета), управляющий филиалом, заместитель председателя Правления ООО «АЛТЫНБАНК».
С июля 2003 года — Председатель Правления ООО «АЛТЫНБАНК».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Фатыха Амирхана, д. 15
- Телефон: (843) 520-51-00
- Email: info@altynbank.com
- Сайт: www.altynbank.kz
Дата последнего обновления: 09.05.2018