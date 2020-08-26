Егоров Геннадий Васильевич

Общая информация

Родился 9 Марта 1946 в с. Тетвель Чистопольского района ТАССР

Образование:



1973 год — Казанский химико-технологический институт

1983 год — Саратовская высшая партшкола

Трудовая деятельность

1962-1970 гг. — работал на Альметьевском газоперерабатывающем заводе рабочим, бригадиром цеха автоматизации производства.

19701975 гг. — работал в Альметьевском городском комитете ВЛКСМ инструктором, вторым секретарём, первым секретарём горкома.

1975-1981 гг. — работал на предприятиях строительной и нефтяной отрасли секретарём партийного комитета, заместителем управляющего трестом.

1983-1986гг. — работал в Татарском областном комитете КПСС инструктором орготдела.



1986-1990 гг. — работал на производственном объединении «Татнефть» заместителем генерального директора, был секретарём партийного комитета КПСС.

Избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР, депутатом Альметьевского районного совета, депутатом и председателем Совета народных депутатов города Альметьевска.



В 1993 году избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва от Альметьевского одномандатного избирательного округа № 25.

В Государственной думе был членом комитета по вопросам местного самоуправления, входил в депутатскую группу «Россия».



1996-2015 гг. — работал в ОАО «Татнефть» директором представительства в Казани

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