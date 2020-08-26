Егоров Геннадий Васильевич
Общая информация
Родился 9 Марта 1946 в с. Тетвель Чистопольского района ТАССР
Образование:
1973 год — Казанский химико-технологический институт
1983 год — Саратовская высшая партшкола
Трудовая деятельность
1962-1970 гг. — работал на Альметьевском газоперерабатывающем заводе рабочим, бригадиром цеха автоматизации производства.
19701975 гг. — работал в Альметьевском городском комитете ВЛКСМ инструктором, вторым секретарём, первым секретарём горкома.
1975-1981 гг. — работал на предприятиях строительной и нефтяной отрасли секретарём партийного комитета, заместителем управляющего трестом.
1983-1986гг. — работал в Татарском областном комитете КПСС инструктором орготдела.
1986-1990 гг. — работал на производственном объединении «Татнефть» заместителем генерального директора, был секретарём партийного комитета КПСС.
Избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР, депутатом Альметьевского районного совета, депутатом и председателем Совета народных депутатов города Альметьевска.
В 1993 году избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва от Альметьевского одномандатного избирательного округа № 25.
В Государственной думе был членом комитета по вопросам местного самоуправления, входил в депутатскую группу «Россия».
1996-2015 гг. — работал в ОАО «Татнефть» директором представительства в Казани
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- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 26.08.2020