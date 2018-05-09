Алехин Леонид Степанович
Общая информация
Родился 14 октября 1955 года в г. Чапаевск Куйбышевской области.
Образование:
1980 год — Казанский химико-технологический институт им. С. К. Кирова
Трудовая деятельность:
1973 — 1975 гг. — слесарь на предприятиях г. Чапаевска.
1975 — 1991 гг. — машинист ПО «Нижнекамскнефтехим», начальник смены, начальник отделения, заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель главного инженера завода СКЭПТ.
1991 — 1997 гг. — директор малого предприятия «Полиформ-термо».
1997 — 2000 гг. — главный инженер, директор Нижнекамского филиала ОАО «ТАИФ» — «ТАИФ-НК».
2000 — 2002 гг. — директор Нижнекамского филиала ООО «Татнефть-Нижнекамск».
2002 г. — первый заместитель генерального директора, директор по производству ОАО «Нижнекамский НПЗ».
2002 — 2003 гг. — директор завода по производству полистиролов и переработке газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2003 — 2012 гг. — генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез».
С июня 2012 г. — генеральный директор ОАО «ТАНЕКО».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, а/я 97, РУПС
- Телефон: (8555) 49-02-02
- Email: referent@taneco.ru
- Сайт: www.taneco.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018