Алехин Леонид Степанович

Общая информация

Родился 14 октября 1955 года в г. Чапаевск Куйбышевской области.

Образование:

1980 год — Казанский химико-технологический институт им. С. К. Кирова

Трудовая деятельность:



1973 — 1975 гг. — слесарь на предприятиях г. Чапаевска.

1975 — 1991 гг. — машинист ПО «Нижнекамскнефтехим», начальник смены, начальник отделения, заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель главного инженера завода СКЭПТ.

1991 — 1997 гг. — директор малого предприятия «Полиформ-термо».

1997 — 2000 гг. — главный инженер, директор Нижнекамского филиала ОАО «ТАИФ» — «ТАИФ-НК».

2000 — 2002 гг. — директор Нижнекамского филиала ООО «Татнефть-Нижнекамск».

2002 г. — первый заместитель генерального директора, директор по производству ОАО «Нижнекамский НПЗ».

2002 — 2003 гг. — директор завода по производству полистиролов и переработке газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим».

2003 — 2012 гг. — генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез».

С июня 2012 г. — генеральный директор ОАО «ТАНЕКО».

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