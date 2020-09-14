Шариков Геннадий Нестерович

Общая информация

Родился 22 декабря 1953 года в с. Ямаши Альметьевского района ТАССР.

Образование:

1976 г. — окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности ( специальность «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений»)

Трудовая деятельность

1976-1989 гг. — оператор по подземному ремонту скважин, мастер, оператор по добыче нефти и газа, технолог, мастер, старший технолог, заместитель начальника цеха в НГДУ «Елховнефть».

1989-1999 гг. — заместитель начальника цеха, начальник цеха, главный инженер в НГДУ «Заинскнефть».

1999-2006 гг. — начальник НГДУ «Заинскнефть».

2007-2017 гг. — начальник НГДУ «Прикамнефть».

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