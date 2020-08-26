Салихов Илгиз Мисбахович
Общая информация
Родился 5 сентября 1953 года.
Образование
1976 г. — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «инженер-геолог» ).
Трудовая деятельность
Начальник НГДУ «Нурлатнефть» ОАО «Татнефть».
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
2014-2019 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.
Награды
Кандидат технических наук (2001 г.).
Лауреат премии Министерства нефтяной промышленности СССР.
Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (1999 г.).
Заслуженный геолог РФ (1998 г.).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011 г.), «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» (2007 г.), «За доблестный труд» (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423040, г. Нурлат, ул. Советская, 100
- Телефон: (84345) 9-20-63
- Email: nn_ngdu@tatneft.ru
- Сайт: ngdu.tatneft.ru/nurlatneft/?lang=ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020