Нурмухаметов Рафаиль Саитович

Общая информация

Родился 10 августа 1949 года в с. Бузавьязы Кармаскалинского района Башкирской АССР.

Образование

1974 год — Уфимский нефтяной институт

Трудовая деятельность



В 1966 — 1967 гг. — электрослесарь механо-ремонтного цеха ремонтно-механического завода Салаватского нефтехимкомбината, Башкирская АССР.

В 1967 — 1968 гг. — электромонтер цеха №12 Уфимского нефтеперерабатывающего завода.

В 1968 г. — электромонтер цеха подготовки и перекачки нефти № 1 НПУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть».

В 1974 — 1976 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1976 — 1982 гг. — оператор по добыче нефти и газа, технолог, мастер по добыче нефти и газа, старший инженер, начальник цеха по добыче нефти и газа, начальник цеха подземного ремонта скважин в НГДУ «Сулеевнефть» ПО «Татнефть».

В 1982 — 1983 гг. — инструктор отдела нефтяной и химической промышленности Татарского обкома КПСС.

В 1983 — 1986 гг. — глава НГДУ «Джалильнефть».

В 1986 — 1987 гг. — глава НГДУ «Ласьеганнефть» ПО «Татнефть», г. Лангепас Тюменской области.

В 1987 — 1989 гг. — глава НГДУ «Покачевнефть» ПО «Лангепаснефтегаз», р. п. Покачи Тюменской области.

С 1989 г. — руководитель НГДУ «Лениногорскнефть» ОАО «Татнефть».

В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

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