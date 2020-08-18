Нурмухаметов Рафаиль Саитович
Общая информация
Родился 10 августа 1949 года в с. Бузавьязы Кармаскалинского района Башкирской АССР.
Образование
1974 год — Уфимский нефтяной институт
Трудовая деятельность
В 1966 — 1967 гг. — электрослесарь механо-ремонтного цеха ремонтно-механического завода Салаватского нефтехимкомбината, Башкирская АССР.
В 1967 — 1968 гг. — электромонтер цеха №12 Уфимского нефтеперерабатывающего завода.
В 1968 г. — электромонтер цеха подготовки и перекачки нефти № 1 НПУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть».
В 1974 — 1976 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1976 — 1982 гг. — оператор по добыче нефти и газа, технолог, мастер по добыче нефти и газа, старший инженер, начальник цеха по добыче нефти и газа, начальник цеха подземного ремонта скважин в НГДУ «Сулеевнефть» ПО «Татнефть».
В 1982 — 1983 гг. — инструктор отдела нефтяной и химической промышленности Татарского обкома КПСС.
В 1983 — 1986 гг. — глава НГДУ «Джалильнефть».
В 1986 — 1987 гг. — глава НГДУ «Ласьеганнефть» ПО «Татнефть», г. Лангепас Тюменской области.
В 1987 — 1989 гг. — глава НГДУ «Покачевнефть» ПО «Лангепаснефтегаз», р. п. Покачи Тюменской области.
С 1989 г. — руководитель НГДУ «Лениногорскнефть» ОАО «Татнефть».
В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лениногорск
- Адрес: 423270, РТ, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 12
- Телефон: (85595) 5-13-79
- Email: ngdulen@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/leninogorskneft
Дата последнего обновления: 18.08.2020