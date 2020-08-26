Каюмов Малик Шафикович

Общая информация

Родился 10 августа 1952 года в с. Маметьево Альметьевского района ТАССР.

Образование

1971 год — Октябрьский нефтяной техникум (специальность «гео­логия и разведка нефтяных и газовых месторождений» )

1980 год — Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (специальность «технология и комплексная механи­зация разработки нефтяных и газовых месторождений» )

Трудовая деятельность



1971 г. — лаборант-коллектор 3 разряда Большекинельской стационарной нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения треста «Оренбургнефтеразведка», г. Бугуруслан.

1971 — 1973 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1973 — 1975 гг. — старший инженер-топограф научно-исследовательской лаборатории, топограф маркшейдерско-геодезической группы ЦНИПР НГДУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть».

1975 — 2001 гг. — инженер-геолог ЦНИПР, инженер-технолог по поддержанию пластового давления, начальник смены РИТС ППД, старший геолог, начальник цеха по поддержанию пластового давления №1, начальник цеха по добыче нефти и газа №3, начальник центральной инженерно-технологической службы, главный геолог — за­меститель начальника НГДУ «Елховнефть».

2001 — 2005 гг. — главный инженер — первый заместитель на­чальника НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Тат­нефть».

С 2005 г. — начальник НГДУ «Джалильнефть».

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