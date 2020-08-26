Каюмов Малик Шафикович
Общая информация
Родился 10 августа 1952 года в с. Маметьево Альметьевского района ТАССР.
Образование
1971 год — Октябрьский нефтяной техникум (специальность «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» )
1980 год — Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (специальность «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» )
Трудовая деятельность
1971 г. — лаборант-коллектор 3 разряда Большекинельской стационарной нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения треста «Оренбургнефтеразведка», г. Бугуруслан.
1971 — 1973 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1973 — 1975 гг. — старший инженер-топограф научно-исследовательской лаборатории, топограф маркшейдерско-геодезической группы ЦНИПР НГДУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть».
1975 — 2001 гг. — инженер-геолог ЦНИПР, инженер-технолог по поддержанию пластового давления, начальник смены РИТС ППД, старший геолог, начальник цеха по поддержанию пластового давления №1, начальник цеха по добыче нефти и газа №3, начальник центральной инженерно-технологической службы, главный геолог — заместитель начальника НГДУ «Елховнефть».
2001 — 2005 гг. — главный инженер — первый заместитель начальника НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть».
С 2005 г. — начальник НГДУ «Джалильнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: 423368, РТ, Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Ленина, 2
- Телефон: (85573) 6-03-08
- Email: jalil@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/dzhalilneft
Дата последнего обновления: 26.08.2020