Список персон

Каюмов Малик Шафикович

Промышленность

Общая информация

Родился 10 августа 1952 года в с. Маметьево Альметьевского района ТАССР.

Образование

1971 год — Октябрьский нефтяной техникум (специальность «гео­логия и разведка нефтяных и газовых месторождений» )

1980 год — Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (специальность «технология и комплексная механи­зация разработки нефтяных и газовых месторождений» )

Трудовая деятельность

1971 г. — лаборант-коллектор 3 разряда Большекинельской стационарной нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения треста «Оренбургнефтеразведка», г. Бугуруслан.
1971 — 1973 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1973 — 1975 гг. — старший инженер-топограф научно-исследовательской лаборатории, топограф маркшейдерско-геодезической группы ЦНИПР НГДУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть».
1975 — 2001 гг. — инженер-геолог ЦНИПР, инженер-технолог по поддержанию пластового давления, начальник смены РИТС ППД, старший геолог, начальник цеха по поддержанию пластового давления №1, начальник цеха по добыче нефти и газа №3, начальник центральной инженерно-технологической службы, главный геолог — за­меститель начальника НГДУ «Елховнефть».
2001 — 2005 гг. — главный инженер — первый заместитель на­чальника НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Тат­нефть».
С 2005 г. — начальник НГДУ «Джалильнефть».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Сарманово
  • Адрес: 423368, РТ, Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Ленина, 2
  • Телефон: (85573) 6-03-08
  • Email: jalil@tatneft.ru
  • Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/dzhalilneft

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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