Саетгараев Рустем Халитович
Общая информация
Родился 18 февраля 1975 года в г. Набережные Челны.
Образование:
1998 год — Альметьевский нефтяной институт
Трудовая деятельность:
В «Татнефти» трудовую биографию начал в 1997 году, в НГДУ «Ямашнефть», где прошёл путь от оператора по исследованию скважин до начальника цеха.
В 2006 — 2007 гг. — заместитель директора по общим вопросам ООО УК «Татнефть-ТрансСервис».
В 2007 — 2010 гг. — заместитель главного инженера по производству, главный инженер — первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Троицкнефть».
В 2010 — 2016 гг. — главный инженер, первый заместитель начальника управления НГДУ «Ямашнефть».
С декабря 2016 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Бавлынефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бавлы
- Адрес: 423930, г. Бавлы, ул. Гоголя, 20
- Телефон: (85569) 4-51-11
- Email: bvneft@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/bavlineft
Дата последнего обновления: 09.05.2018