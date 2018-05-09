Саетгараев Рустем Халитович

Общая информация

Родился 18 февраля 1975 года в г. Набережные Челны.

Образование:

1998 год — Альметьевский нефтяной институт

Трудовая деятельность:



В «Татнефти» трудовую биографию начал в 1997 году, в НГДУ «Ямашнефть», где прошёл путь от оператора по исследованию скважин до начальника цеха.

В 2006 — 2007 гг. — заместитель директора по общим вопросам ООО УК «Татнефть-ТрансСервис».

В 2007 — 2010 гг. — заместитель главного инженера по производству, главный инженер — первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Троицкнефть».

В 2010 — 2016 гг. — главный инженер, первый заместитель начальника управления НГДУ «Ямашнефть».

С декабря 2016 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Бавлынефть».

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