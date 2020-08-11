Залятов Марат Марсович

Общая информация

Родился 27 марта 1964 в г. Альметьевск ТААСР.

Образование:

1986 год — Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина (специальность «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» )

2001 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (специальность «нефтяной и газовый бизнес» )

Трудовая деятельность:



В 1986 — 1994 гг. — путь от оператора до начальника по добыче нефти и газа в ЦДНГ-1 НГДУ «Альметьевнефть».

В 1994 — 1998 гг. — начальник производственного отдела по добыче нефти и газа ОАО «Татнефть».

В 1998 — 2008 гг. — начальник АЦБПО ЭПУ ОАО «Татнефть».

В 2008 — 2012 гг. — глава ООО «УК „Система-Сервис“.

В 2012 — 2015 гг. — начальник НГДУ „Бавлынефть“.

С 2015 г. — начальник НГДУ „Азнакаевскнефть“ ПАО „Татнефть“.

С 2015 по 2019 гг. — начальник НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть».

С 2019 г. — директор Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина



Кандидат экономических наук.

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