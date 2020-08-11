Залятов Марат Марсович
Общая информация
Родился 27 марта 1964 в г. Альметьевск ТААСР.
Образование:
1986 год — Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина (специальность «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» )
2001 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (специальность «нефтяной и газовый бизнес» )
Трудовая деятельность:
В 1986 — 1994 гг. — путь от оператора до начальника по добыче нефти и газа в ЦДНГ-1 НГДУ «Альметьевнефть».
В 1994 — 1998 гг. — начальник производственного отдела по добыче нефти и газа ОАО «Татнефть».
В 1998 — 2008 гг. — начальник АЦБПО ЭПУ ОАО «Татнефть».
В 2008 — 2012 гг. — глава ООО «УК „Система-Сервис“.
В 2012 — 2015 гг. — начальник НГДУ „Бавлынефть“.
С 2015 г. — начальник НГДУ „Азнакаевскнефть“ ПАО „Татнефть“.
С 2015 по 2019 гг. — начальник НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть».
С 2019 г. — директор Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина
Кандидат экономических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: 423300, РТ, г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 22
- Телефон: (85572) 5-80-03
- Email: azneft@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/aznakaevskneft
Дата последнего обновления: 11.08.2020