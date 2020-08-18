Буренков Алексей Александрович
Общая информация
Родился 12 Сентября 1981 в г. Чистополь.
Образование
2002 г. — окончил Уфимский юридический институт МВД.
Трудовая деятельность
2002-2004 гг. — инспектор отдела охраны тюрьмы УИН МЮ РФ по Республике Татарстан.
2004-2006 гг. — начальник караула отдела охраны тюрьмы УИН Минюста России по Республике Татарстан.
2006-2010 гг. — оперуполномоченный оперативного отдела ФГУ ИЗ-16/5 ГУФСИН России по Республике Татарстан.
2010-2011 гг. — начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Татарстан.
2011-2013 гг. — начальник отдела режима ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Татарстан.
С 2013 по 2014 гг. — начальник отдела специального учета ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Татарстан.
2014-2015 гг. — начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан.
В 2015 г. — заместитель начальника следственного изолятора — начальник отдела охраны ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан.
2015-2020 гг. — начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татарстан.
С августа 2020 г. — заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан (курирует деятельность отдела организации службы охраны, группы организации действий при возникновении ЧО, кинологической службы, службы вооружения, отдела ИТО и связи).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Казань, Кремлевская ул., 12/20
- Телефон: (843) 231-73-10
Дата последнего обновления: 18.08.2020