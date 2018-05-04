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Поливин Александр Васильевич

ЖКХ услуги
Поливин Александр Васильевич Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Родился 2 сентября 1957 года в c. Вехний Секинесь Мамадышского района ТАССР.

Образование:

1979 год — архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института

Трудовая деятельность:

1979 — 1994 гг. — служба офицером в Советской Армии.

1994 — 2002 гг. — начальник ЖЭУ-47 ОАО «Жилбытсервис» Советского района г. Казани.

2002 — 2006 гг. — начальник МУП «Райжилуправление Советского района», г. Казань.

2006 — 2008 гг. — директор ООО «УК Райжилуправление Советского района», г. Казань.

2008-2015 гг. — ТСЖ «Азино-2», председатель правления;

С 2010 г. — депутат Казанской городской Думы.

с 2016 г. — ООО «УК РЖУ Советского района», директор

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.); медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012 г.); медалью «ХХVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г.Казани» (2015 г.); медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта в г.Казани» (2015); .); медаль «За доблестный труд» (2017)


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420140, г.Казань, ул. Проспект Победы, 114
  • Телефон: (843) 262-93-68
  • Email: ukrgusov@mail.ru
  • Сайт: www.uk-azino2.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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