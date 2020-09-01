Шаяхметов Мунир Шагзадеевич
Общая информация
Родился 6 марта 1955 года.
Трудовая деятельность
1977-1989 гг. — учитель математики и физики в сельской школе, работал директором сельской школы.
2010-2018 гг.— директор ООО «ПЖКХ-16".
2010-2012 гг. — директор ООО «ПЖКХ — 7".
2010-2012 гг. — директор ООО УК «ЖКХ-9".
2010-2016 гг. — директор ООО «СтройРемонт».
2010-2018 гг. — директор ООО «ПЖКХ Центр-НК».
2010-2018 гг. — директор ООО «ПЖКХ-18".
2010-2019 гг. — директор ООО «ПЖКХ-8".
2012-2020 гг. — директор ООО УК «ЖКХ-8".
С 2018 г. — директор ООО УК «ПЖКХ-17".
Награды
Заслуженный работник ЖКХ России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: ул. Баки Урманче, д. 24
- Телефон: 8(555) 38-84-34
- Email: pzkx@mail.ru
Дата последнего обновления: 01.09.2020