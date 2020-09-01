Список персон

Шаяхметов Мунир Шагзадеевич

ЖКХ услуги

Общая информация

Родился 6 марта 1955 года.

Трудовая деятельность

1977-1989 гг. — учитель математики и физики в сельской школе, работал директором сельской школы.
2010-2018 гг.— директор ООО «ПЖКХ-16".
2010-2012 гг. — директор ООО «ПЖКХ — 7".
2010-2012 гг. — директор ООО УК «ЖКХ-9".
2010-2016 гг. — директор ООО «СтройРемонт».
2010-2018 гг. — директор ООО «ПЖКХ Центр-НК».
2010-2018 гг. — директор ООО «ПЖКХ-18".
2010-2019 гг. — директор ООО «ПЖКХ-8".
2012-2020 гг. — директор ООО УК «ЖКХ-8".
С 2018 г. — директор ООО УК «ПЖКХ-17".

Награды

Заслуженный работник ЖКХ России.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: ул. Баки Урманче, д. 24
  • Телефон: 8(555) 38-84-34
  • Email: pzkx@mail.ru

Дата последнего обновления: 01.09.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам