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Прокопьев Оскар Валерьевич

Финансы, Банки
Прокопьев Оскар Валерьевич Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 5 августа 1981 года в Казани.

Образование:

2002 год — Лансинг-колледж (Великобритания), степень бакалавра в Лондонской школе экономики и политических наук по специальности «бухгалтерский учет и финансы»

2009-2010 гг. — степень MBA бизнес-школы INSEAD

Трудовая деятельность:

2002 — 2003 гг. — финансовый директор компании «ЕТК».
2003 — 2004 гг. — советник президента банка «Девон-кредит».
2004 — 2005 гг. — советник главы администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района по вопросам реализации новых проектов.

2005 год — руководитель финансового управления администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района.

С 1 декабря 2005 года — начальник финансового управления Казани.

2006 — 2014 — заместитель главы муниципального образования города Казани по бюджетно-финансовым вопросам.

2014 — 2018 — председатель правления «Банка Казани».

С 2014 года — президент ООО КБЭР «Банк Казани»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Солдатская, д. 1
  • Телефон: (843) 518-98-98
  • Email: info@bankofkazan.ru
  • Сайт: www.bankofkazan.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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