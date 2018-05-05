Прокопьев Оскар Валерьевич
Общая информация
Родился 5 августа 1981 года в Казани.
Образование:
2002 год — Лансинг-колледж (Великобритания), степень бакалавра в Лондонской школе экономики и политических наук по специальности «бухгалтерский учет и финансы»
2009-2010 гг. — степень MBA бизнес-школы INSEAD
Трудовая деятельность:
2002 — 2003 гг. — финансовый директор компании «ЕТК».
2003 — 2004 гг. — советник президента банка «Девон-кредит».
2004 — 2005 гг. — советник главы администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района по вопросам реализации новых проектов.
2005 год — руководитель финансового управления администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района.
С 1 декабря 2005 года — начальник финансового управления Казани.
2006 — 2014 — заместитель главы муниципального образования города Казани по бюджетно-финансовым вопросам.
2014 — 2018 — председатель правления «Банка Казани».
С 2014 года — президент ООО КБЭР «Банк Казани»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Солдатская, д. 1
- Телефон: (843) 518-98-98
- Email: info@bankofkazan.ru
- Сайт: www.bankofkazan.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018