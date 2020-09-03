Девятых Наталья Владимировна
Финансы, Банки
Общая информация
Родилась 7 января 1959 года.
Образование
1982 г. — Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, экономист.
Трудовая деятельность
С 14.052019г. — Председатель Совета директоров.
с 04.04.1997г. — член Совета директоров.
с 14.05.2019г. — Советник Председателя Правления «Банка Заречье» (АО).
с 20.03.1992 г. по 13.05.2019 г.— Председатель Правления «Банка Заречье».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Лукницкого, д. 2
- Телефон: (843) 554-94-13
- Email: office@zarech.ru
- Сайт: www.zarech.ru
Дата последнего обновления: 03.09.2020