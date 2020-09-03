Список персон

Девятых Наталья Владимировна

Финансы, Банки

Общая информация

Родилась 7 января 1959 года.

Образование

1982 г. — Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, экономист.

Трудовая деятельность

С 14.052019г. — Председатель Совета директоров.

с 04.04.1997г. — член Совета директоров.

с 14.05.2019г. — Советник Председателя Правления «Банка Заречье» (АО).

с 20.03.1992 г. по 13.05.2019 г.— Председатель Правления «Банка Заречье».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Лукницкого, д. 2
  • Телефон: (843) 554-94-13
  • Email: office@zarech.ru
  • Сайт: www.zarech.ru

Дата последнего обновления: 03.09.2020


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