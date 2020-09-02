Сабитов Талгат Тагирович
Общая информация
Родился 17 октября 1980 года в городе Казани.
Образование
2003 г. — окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».
2011 г. — с отличием окончил Казанский (Приволжский) Федеральный Университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность
2003-2006 гг. — Инженер-теплоэнергетик, начальник производственно-технического отдела ГУП РПО «Таткоммунэнерго».
2006-2010 гг. — Начальник производственно-технического отдела ОАО «Водоканалсервис».
2010-2012 гг. — Главный инженер, Директор филиала ОАО «Водоканалсервис» «Зеленодольск — Водоканал».
2012-2013 гг. — Главный инженер — Заместитель генерального директора по производству ОАО «Водоканалсервис».
2013-2016 гг. — Генеральный директор ОАО «Водоканалсервис».
2014 г. — директор «Азнакаевское предприятие Тепловых Сетей».
С 2016 г. — заместитель генерального директора по МТС и транспорту АО «Казэнерго».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г.Казань, ул. Тэцевская, 191
- Телефон: (843) 533-81-00
Дата последнего обновления: 02.09.2020