Сабитов Талгат Тагирович

Общая информация

Родился 17 октября 1980 года в городе Казани.

Образование

2003 г. — окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

2011 г. — с отличием окончил Казанский (Приволжский) Федеральный Университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

2003-2006 гг. — Инженер-теплоэнергетик, начальник производственно-технического отдела ГУП РПО «Таткоммунэнерго».

2006-2010 гг. — Начальник производственно-технического отдела ОАО «Водоканалсервис».

2010-2012 гг. — Главный инженер, Директор филиала ОАО «Водоканалсервис» «Зеленодольск — Водоканал».

2012-2013 гг. — Главный инженер — Заместитель генерального директора по производству ОАО «Водоканалсервис».

2013-2016 гг. — Генеральный директор ОАО «Водоканалсервис».

2014 г. — директор «Азнакаевское предприятие Тепловых Сетей».



С 2016 г. — заместитель генерального директора по МТС и транспорту АО «Казэнерго».

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