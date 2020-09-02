Список персон

Сабитов Талгат Тагирович

ЖКХ услуги

Общая информация

Родился 17 октября 1980 года в городе Казани.

Образование

2003 г. — окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».
2011 г. — с отличием окончил Казанский (Приволжский) Федеральный Университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

2003-2006 гг. — Инженер-теплоэнергетик, начальник производственно-технического отдела ГУП РПО «Таткоммунэнерго».
2006-2010 гг. — Начальник производственно-технического отдела ОАО «Водоканалсервис».
2010-2012 гг. — Главный инженер, Директор филиала ОАО «Водоканалсервис» «Зеленодольск — Водоканал».
2012-2013 гг. — Главный инженер — Заместитель генерального директора по производству ОАО «Водоканалсервис».
2013-2016 гг. — Генеральный директор ОАО «Водоканалсервис».
2014 г. — директор «Азнакаевское предприятие Тепловых Сетей».

С 2016 г. — заместитель генерального директора по МТС и транспорту АО «Казэнерго».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г.Казань, ул. Тэцевская, 191
  • Телефон: (843) 533-81-00

Дата последнего обновления: 02.09.2020


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