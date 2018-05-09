Хафизов Раушан Газизянович

Общая информация

Родился 21 августа 1966 года в совхозе Ленинский Первомайского района, Оренбургской области.

Образование:

1992 год — Московский энергетический институт (специальность «тепловые электрические станции»)

Трудовая деятельность:

1992 год- Актанышские тепловые и электрические сети РПО «Таткоммунэнерго» инженер абонентского отдела

1992 год- Альметьевское предприятие тепловых сетей РПО «Таткоммунэнерго».

1997 — 2002 гг. -главный инженер АПТС

2002 — 2005 гг. — ведущий теплоэнергетик Центра энергетических обследований и аудита ООО «Татнефть-РЭТО».

С апреля 2005 года-главный теплотехник в Государственное учреждение «Управляющая компания – Альметьевск».

С июня 2005 года — заместитель директора по производству в Муниципальное учреждение «Департамент жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Альметьевского района и города Альметьевска».

2005 — 2007 гг. — и.о. директора Государственного учреждения «Управляющая компания Альметьевского района и города Альметьевска».

С сентября 2007 года — первый заместитель генерального директора, главный инженер в ОАО «Альметьевск — Водоканал»

с декабря 2007 года — генеральный директор ОАО «Альметьевск — Водоканал»

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