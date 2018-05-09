Хафизов Раушан Газизянович
Общая информация
Родился 21 августа 1966 года в совхозе Ленинский Первомайского района, Оренбургской области.
Образование:
1992 год — Московский энергетический институт (специальность «тепловые электрические станции»)
Трудовая деятельность:
1992 год- Актанышские тепловые и электрические сети РПО «Таткоммунэнерго» инженер абонентского отдела
1992 год- Альметьевское предприятие тепловых сетей РПО «Таткоммунэнерго».
1997 — 2002 гг. -главный инженер АПТС
2002 — 2005 гг. — ведущий теплоэнергетик Центра энергетических обследований и аудита ООО «Татнефть-РЭТО».
С апреля 2005 года-главный теплотехник в Государственное учреждение «Управляющая компания – Альметьевск».
С июня 2005 года — заместитель директора по производству в Муниципальное учреждение «Департамент жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Альметьевского района и города Альметьевска».
2005 — 2007 гг. — и.о. директора Государственного учреждения «Управляющая компания Альметьевского района и города Альметьевска».
С сентября 2007 года — первый заместитель генерального директора, главный инженер в ОАО «Альметьевск — Водоканал»
с декабря 2007 года — генеральный директор ОАО «Альметьевск — Водоканал»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423458, г.Альметьевск, ул.Полевая, 1
- Телефон: (8553) 43-41-26
- Email: oao_vodokanal@mail.ru
- Сайт: http://альметьевск-водоканал.рф
Дата последнего обновления: 09.05.2018