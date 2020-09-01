Тетруашвили Шалва Филхазович
Общая информация
Родился 03 Августа 1973 г. в г. Кутаиси.
Образование
Окончил ТИСБИ по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
2011-2019 гг. — генеральный директор ООО «Управляющая компания Вахитовского района».
С 24 января 2019 г. — председатель Казанской еврейской общины.
Награды
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г.Казань, ул.Муштари, 33б
- Телефон: (843) 264-40-92
- Email: ukvr@list.ru
- Сайт: http://ук-вахитовского-района.рф/
Дата последнего обновления: 01.09.2020