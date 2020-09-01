Список персон

Тетруашвили Шалва Филхазович

ЖКХ услуги
Тетруашвили Шалва Филхазович

Общая информация

Родился 03 Августа 1973 г. в г. Кутаиси.

Образование

Окончил ТИСБИ по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

2011-2019 гг. — генеральный директор ООО «Управляющая компания Вахитовского района».

С 24 января 2019 г. — председатель Казанской еврейской общины.

Награды

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г.Казань, ул.Муштари, 33б
  • Телефон: (843) 264-40-92
  • Email: ukvr@list.ru
  • Сайт: http://ук-вахитовского-района.рф/

Дата последнего обновления: 01.09.2020


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