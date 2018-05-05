Токарев Виктор Степанович
Общая информация
Родился 2 января 1949 года в пос. Ильинский Северского района Краснодарского края.
Образование:
1975 год — Казанский инженерно-строительный институт ( специальность «архитектура»)
Трудовая деятельность:
1976 – 1986 гг. — районный архитектор, начальник отдела планировки и застройки города в Главном архитектурно-планировочном управлении.
1986 – 1996 гг. – начальник отдела планировки городов в Государственном комитете Татарской АССР по делам строительства, заместитель председателя ГОССтроя, заместитель председателя, директор республиканского градостроительного центра
с 1996 года — директор ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых».
с 2004 года — генеральный директор ЗАО «АС-Ком».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Ульянова-Ленина, 67/2
- Телефон: (843) 236-12-13
- Email: as-com@mail.ru
- Сайт: www.as-kom.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018