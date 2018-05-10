Гимаев Зуфар Фаатович

Общая информация

Родился 9 января 1951 год в г. Намангане Узбекской ССР.

Образование:

1970 год — Казанское художественное училище

1976 год — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина

1980 год — творческая мастерская живописи Российской Академии художеств в Казани

Трудовая деятельность:



В 1976 — 1983 гг. — преподаватель в Казанском художественном училище.

В 1978 — 1997 гг. — руководитель студии пантомимы «Бип» при дворце культуры железнодорожников.

С 1980 г. — член Союза художников СССР ( член Союза художников РТ и РФ).

В 1997 — 1998 гг. — преподаватель пантомимы в татарской гимназии №2.

В 1998 — 2001 гг. — преподаватель в Цирковой школе.

В 2001 — 2008 гг. — работа в Художественном фонде Союза художников РТ.

С 2008 г. — председатель правления Союза художников РТ, председатель ОВТОО союза художников России в Татарстане.

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