Гимаев Зуфар Фаатович
Общая информация
Родился 9 января 1951 год в г. Намангане Узбекской ССР.
Образование:
1970 год — Казанское художественное училище
1976 год — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина
1980 год — творческая мастерская живописи Российской Академии художеств в Казани
Трудовая деятельность:
В 1976 — 1983 гг. — преподаватель в Казанском художественном училище.
В 1978 — 1997 гг. — руководитель студии пантомимы «Бип» при дворце культуры железнодорожников.
С 1980 г. — член Союза художников СССР ( член Союза художников РТ и РФ).
В 1997 — 1998 гг. — преподаватель пантомимы в татарской гимназии №2.
В 1998 — 2001 гг. — преподаватель в Цирковой школе.
В 2001 — 2008 гг. — работа в Художественном фонде Союза художников РТ.
С 2008 г. — председатель правления Союза художников РТ, председатель ОВТОО союза художников России в Татарстане.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, 57
- Телефон: (843) 236-68-01
- Email: sh-tatar@yandex.ru
- Сайт: www.shrtatarstan.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018