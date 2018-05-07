Салихов Данил Хабибрахманович
Общая информация
Родился 7 октября 1958 года в совхозе им. Кирова Актанышского района ТАССР.
Образование:
1977 год — Казанское театральное училище
Трудовая деятельность:
В 1977 — 1985 гг. — актер ТГАТ им. Г.Камала.
В 1985 — 1991 гг. — актер ТДТ им. К.Тинчурина.
В 1991 — 1995 гг. — заместитель главного редактора журнала «Салават купере».
В 1996 — 2006 гг. — директор литературного фонда.
В 2006 — 2010 гг. — ответственный секретарь Альметьевского отделения Союза писателей РТ.
С 2016 г. — председатель Союза писателей Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 14
- Телефон: (843) 236-97-71
- Email: sprt@tatar.ru
- Сайт: www.sptatar.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018