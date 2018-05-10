Лисичкин Андрей Викторович
Общая информация
Родился 3 июля 1970 года в г. Казань.
Образование:
1993 год — Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова
2009 год — Казанский государственный финансово-экономический институт
2010 год — кандидат экономических наук
Трудовая деятельность:
В 1993 — 1994 г. — стажер-преподаватель на кафедре вакуумной техники Казанского химико-технологического института.
В 1994 — 1998 гг. — инженер-программист Экспертно-аудиторской палаты Республики Татарстан.
В 1998 — 2004 гг. — генеральныё директор аудиторско-консалтинговой группы «Аудит и консалтинг» (АИКО).
С 2004 г. — генеральный директор ООО «Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга» (АКЦЕПТ).
С 2012 г. — президент НП «Союз оценщиков Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, кабинет 412
- Телефон: (843) 236-57-53
- Email: info@ocenshiki-rt.ru
- Сайт: http://ocenshiki-rt.ru/
Дата последнего обновления: 10.05.2018