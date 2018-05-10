Лисичкин Андрей Викторович

Общая информация

Родился 3 июля 1970 года в г. Казань.

Образование:



1993 год — Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова

2009 год — Казанский государственный финансово-экономический институт

2010 год — кандидат экономических наук

Трудовая деятельность:



В 1993 — 1994 г. — стажер-преподаватель на кафедре вакуумной техники Казанского химико-технологического института.

В 1994 — 1998 гг. — инженер-программист Экспертно-аудиторской палаты Республики Татарстан.

В 1998 — 2004 гг. — генеральныё директор аудиторско-консалтинговой группы «Аудит и консалтинг» (АИКО).

С 2004 г. — генеральный директор ООО «Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга» (АКЦЕПТ).

С 2012 г. — президент НП «Союз оценщиков Республики Татарстан».

Дата последнего обновления: