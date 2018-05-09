Шолохов Игорь Николаевич

Общая информация

Родился 20 апреля 1966 года в г. Казани.

Образование:

1990 год — Казанский государственный университет (специальность «социолог» )

2000 год — Академия Управления МВД России ( специальность «юрист» )

Владеет испанским языком.



Трудовая деятельность:

В 1986 г. — служба по призыву на Северном флоте.

В 1990 — 2004 гг. — служба на различных должностях в уголовно-исполнительной системе.

В 2005 — 2006 гг. — сотрудник общественной организации «Правозащитный Центр города Казани».

С 2006 г. — председатель Совета общественной организации «Правозащитный Центр города Казани».

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