Шолохов Игорь Николаевич
Общая информация
Родился 20 апреля 1966 года в г. Казани.
Образование:
1990 год — Казанский государственный университет (специальность «социолог» )
2000 год — Академия Управления МВД России ( специальность «юрист» )
Владеет испанским языком.
Трудовая деятельность:
В 1986 г. — служба по призыву на Северном флоте.
В 1990 — 2004 гг. — служба на различных должностях в уголовно-исполнительной системе.
В 2005 — 2006 гг. — сотрудник общественной организации «Правозащитный Центр города Казани».
С 2006 г. — председатель Совета общественной организации «Правозащитный Центр города Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, г. Казань, ул. Старо-Пугачевская, 22, а/я 126
- Телефон: (843) 277-03-86
- Email: isholohov@mail.ru
- Сайт: www.investigation.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018