Список персон

Шолохов Игорь Николаевич

Аудит, консалтинг и юридические услуги, Общественные организации

Общая информация

Родился 20 апреля 1966 года в г. Казани.

Образование:

1990 год — Казанский государственный университет (специальность «социолог» )

2000 год — Академия Управления МВД России ( специальность «юрист» )

Владеет испанским языком.

Трудовая деятельность:
В 1986 г. — служба по призыву на Северном флоте.
В 1990 — 2004 гг. — служба на различных должностях в уголовно-исполнительной системе.
В 2005 — 2006 гг. — сотрудник общественной организации «Правозащитный Центр города Казани».
С 2006 г. — председатель Совета общественной организации «Правозащитный Центр города Казани».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, г. Казань, ул. Старо-Пугачевская, 22, а/я 126
  • Телефон: (843) 277-03-86
  • Email: isholohov@mail.ru
  • Сайт: www.investigation.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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