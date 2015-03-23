Выставка «Идеи 2020. Путешествие в мир будущего»

Как дожить до старости и сохранить здоровье? Как изменится промышленное производство? Как будет выглядеть Интернет будущего? Когда мы думаем о будущем, возникает множество вопросов.

Выставка, организованная Объединением им. Гельмгольца при поддержке Министерства образования и научных исследований ФРГ (BMBF) - «Идеи 2020 – путешествие в мир будущего» - попытка ответить на эти вопросы. Здесь представлены перспективные проекты, разработанные учеными и исследователями Германии в соответствии с ориентацией правительства на передовые технологии, представляющие собой национальную стратегию и приоритетную цель. Основная цель - подчеркнуть роль науки в нашей жизни, поскольку научные исследования воспринимаются сегодня многими из нас как нечто сложное и непонятное.

Выставка базируется на абсолютно новой концепции. Путешествие в мир будущего представлено в виде семи колонн, оформленных дизайнерами и художниками. Это визуализация семи проблем, к которым обращаются авторы с юмором или приглашением к интерактивному участию. На мониторах выставочного зала демонстрируется более 150 примеров исследовательских проектов.

Краткие наглядные истории представляют не только результаты исследований, но и процесс получения знаний. У центрального мультимедийного стола посетители выставки могут задать свои вопросы относительно будущего и прочитать ответы на вопросы других людей. Такую же возможность предоставляет веб-сайт . На мониторах, размещенных в выставочном зале, можно также прочитать истории из будущего: Как выглядит мир, не имеющий проблем с энергоснабжением? Возможно ли в преклонном возрасте начать вторую или даже третью карьеру? Как бы мы себя чувствовали, если бы на основе наследственных данных можно было предсказать возможные заболевания? Ответы на вопросы демонстрируются на примере IT-специалиста Финна Петерса, живущего в вымышленном городе будущего. Истории побуждают посетителей выставки задуматься о будущем. «Идеи 2020» - стимул к размышлениям, дискуссиям и совместным действиям. Поскольку: путь в достойное будущее может быть пройден только вместе!