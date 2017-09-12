В рамках молодежного сотрудничества стран БРИКС и парламентского проекта «Российско-Китайские годы дружественных молодежных обменов» 12-16 сентября 2017 года в г. Казани планируется провести Российско-китайский конгресс молодых предпринимателей. В мероприятии примут участие около 150 делегатов из сельскохозяйственной, туристической, образовательной, IT и других сфер.
Российско-китайский конгресс проводится в целях развития международного молодежного сотрудничества России и КНР, взаимной интеграцией передовых достижений. Его проведение будет способствовать обмену инновационными идеями ведения бизнеса, а так же развитию отношений в сельскохозяйственных и торгово-промышленных сферах.
В рамках Конгресса будут работать площадки по обмену опытом между Россией и КНР в сфере развития молодежного предпринимательства и бизнес-инкубаторов, а также площадки для реализации совместной инновационной и предпринимательской деятельности.
Также в рамках конгресса пройдет встреча с Президентом Республики Татарстан Р. Н. Миннихановым.
Регистрация открыта до 1 сентября.
По результатам мероприятия планируется разработать совместные межгосударственные молодежные проекты, бизнес-инициативы между Россией и Китаем, создать Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор, а также организовать молодёжные деловые обмены между двумя странами.
Мероприятие проводят Лига студентов Республики Татарстан и Академия молодежной дипломатии при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. Партнерами мероприятия выступают Российский союз молодежи, Всекитайская федерация молодежи, Правительство Республики Татарстан.
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