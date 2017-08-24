Форум ​«Евразийская неделя»

24-26 августа 2017 года в Казахстане на площадке Всемирной выставки Астана ЭКСПО-2017 пройдет Форум «Евразийская неделя», участники которого обсудят темы развития экспортного потенциала, свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и объединение информационных потоков на пространстве ЕАЭС, а также рассмотрят лучшие технологические и бизнес-практики.



«Евразийская неделя» – это крупнейшее ежегодное деловое мероприятие, направленное на развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Форум проводят страны Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия. Инициатива создания «Евразийской недели» утверждена решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС в мае 2015 года.

Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой для развития B2B-контактов, обсуждения инструментов и условий, созданных в ЕАЭС для развития бизнеса, а также совместной работы над стратегией экономического развития ЕАЭС в условиях глобальных вызовов.

Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать на официальном сайте Форума.