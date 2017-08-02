VI съезд Всемирного конгресса татар

Со 2 по 6 августа 2017 года в городе Казани состоится VI съезд Всемирного конгресса татар. В работе съезда планируется участие более 1000 делегатов и гостей из 73 регионов Российской Федерации и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья и более 130 журналистов.

Программа съезда и другая информация о мероприятии доступна на официальном сайте.