Со 2 по 6 августа 2017 года в городе Казани состоится VI съезд Всемирного конгресса татар. В работе съезда планируется участие более 1000 делегатов и гостей из 73 регионов Российской Федерации и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья и более 130 журналистов.
Программа съезда и другая информация о мероприятии доступна на официальном сайте.
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