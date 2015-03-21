21 марта 2015

В "Туган авылым" встретили Науруз

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21 марта в развлекательном комплексе "Туган авылым" народными гуляньями отметили Науруз. В этот день множество тюркских народов, следуя традициям предков, отмечают праздник нового года по астрономическому солнечному календарю.

Фото: Роман Хасаев

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