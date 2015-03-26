Встреча и.о. Президента Республики Татарстан с предпринимателями

26 марта Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей организует вторую встречу Рустама Минниханова с предпринимателями в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор». В ходе встречи предприниматели смогут напрямую задать свои вопросы и озвучить проблемы.

Приглашаем Вас принять активное участие в проекте и предложить конкретные вопросы и проблемы для обсуждения с Президентом.

Обращаем ваше внимание: к обсуждению будут приниматься наиболее конкретные, предметные и системные вопросы, оказывающие влияние на развитие отрасли в целом и затрагивающие интересы больших групп предпринимателей.

В 2014-2015 гг. Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан успешно провел ряд встреч с первыми лицами органов власти в формате откровенного разговора. На острые вопросы бизнеса ответили Марина Патяшина (Роспотребнадзор), Сергей Сергеев (пожарный надзор), Наиль Магдеев (Набережные Челны), ИльсурМетшин (Казань) и другие. Многие вопросы нашли свои решения сразу на встречах. Аппарат Уполномоченного контролирует выполнение всех решений, принятых на встречах. Проект "Бизнес и власть: откровенный разговор" признан одной из лучших практик коммуникации бизнес-омбудсменов в России.

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