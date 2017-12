Фестиваль «JAZZ в Кремле» - «BA CISSOKO» (Франция-Гвинея)

27 июля в рамках фестиваля «JAZZ в Кремле» выступит группа «Ба Сиссоко».

«Ба Сиссоко» – оригинальная гвинейская группа, названная в честь лидера – наследника традиций гриотов, который приходится племянником маэстро коры М'Бади Куятэ (M'Bady Kouyaté).

В состав группы входят пять музыкантов, двое из которых виртуозно владеют традиционным африканским инструментом — арфой Kora, которую по праву считают королевой африканских инструментов. Ба Сиссоко пропускают звук традиционного инструмента через различные фильтры, отдаленно приближаясь к звучанию электрогитары. Добавленные к коре перкуссия и бас, а также особый музыкальный подход, сочетающий модернизм и традиции, создают удивительную синергию электро — рока, фанка, регги и традиционных мелодий народов Мандинки. Звучание группы в прессе обычно описывается как «встреча Западной Африки с Джими Хендриксом».

Группа была основана в 1999 году. Спустя три года первый альбом «Sabolan» получается признание международных критиков. Далее были выпущены еще три пластинки: «Electric Griot Land» (2006), «Séno» (2009) and «Nimissa» (2012). В 2016 году Ба Сиссоко возвращается с новой пластинкой «Djéli», раскрывающей модернистский подход и переосмысление традиций Мандинки.

Гастролируя по всему миру, Ба Сиссоко были участниками таких фестивалей, как: Festival de Martigues 2007, Festival Terres de Couleurs 2007, London African Music Festival 2007, Tropicana-Festival in Dornbirn 2007, Africa Festival, Wurzburg 2007, New Orleans Jazz & Heritage Festival 2007, Festival International de Louisiane 2007, Festival Arts et Musiques du Monde 2009, World Music Festival Yverdon 2009, Kriol Jazz Festival Praia 2009, Festival L'Afrique dans tous les sens Paris 2011, Poznan Enter Festival 2013, World Village Festival Finlande 2015, Festival Musiques Métisses Angoulème 2016, Openeye Festival Oberlunkhofen 2016.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.