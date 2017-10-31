Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2017: инвестиции, строительство и модернизация»

Ежегодный форум «Генерация энергии» посвящен вопросам повышения эффективности, надежности и экономичности энергообеспечения промышленных предприятий в текущих экономических условиях. Форум пройдет 31 октября — 1 ноября 2017 года в Москве.
«Генерация энергии 2017» — площадка для обсуждения стратегий развития тепло- и электроиндустрии, обмена опытом между промышленными потребителями энергии и заключения новых взаимовыгодных контрактов.
В работе форума примут участие более 350 руководителей предприятий таких отраслей промышленности, как:
В программе ежегодной конференции и выставки «Генерация энергии: инвестиции, строительство и модернизация»:
Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте Форума.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.