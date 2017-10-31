31 окт. 2017

Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2017: инвестиции, строительство и модернизация»

Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2017: инвестиции, строительство и модернизация»

Ежегодный форум «Генерация энергии» посвящен вопросам повышения эффективности, надежности и экономичности энергообеспечения промышленных предприятий в текущих экономических условиях. Форум пройдет 31 октября — 1 ноября 2017 года в Москве.

«Генерация энергии 2017» — площадка для обсуждения стратегий развития тепло- и электроиндустрии, обмена опытом между промышленными потребителями энергии и заключения новых взаимовыгодных контрактов.

В работе форума примут участие более 350 руководителей предприятий таких отраслей промышленности, как:

  • нефтегазохимия и нефтегазопереработка,
  • металлургия,
  • ЛПК и целлюлозно-бумажное промышленность,
  • химическая промышленность и производство удобрений,
  • цементная промышленность,
  • тяжелое машиностроение,
  • тепличное хозяйство.

В программе ежегодной конференции и выставки «Генерация энергии: инвестиции, строительство и модернизация»:

  • Представление 50+ инвестиционных проектов со сроком реализации 2017-2025 гг. со всех регионов России
  • Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, энергоемкие предприятия, регуляторные органы, сетевые компании, компании-производители и дистрибьюторы электрической и тепловой энергии
  • «Встречи с инвесторами»: инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч
  • Важно! Практические примеры строительства и модернизации генерирующих мощностей – узнайте, как добились успеха ваши коллеги и каких ошибок можно избежать!
  • 50+ авторитетных экспертов: энергия из сети, распределенная энергетика, стандартизация, энергоэффективность, полигенерация, технологическое присоединение объектов и многое другое
  • Специальные сессии! Интеллектуальная энергетика и Использование ВЭР для повышения энергоэффективности предприятия
  • 6 отраслевых круглых столов: нефть, газ и переработка, металлургия, целлюлозно-бумажная и лесная промышленность, машиностроение, химическая и цементная промышленность, АПК.
  • Технологические презентации от лидеров индустрии и роуд-шоу инновационных технологий и оборудования

Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте Форума.


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