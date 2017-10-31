Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2017: инвестиции, строительство и модернизация»

Ежегодный форум «Генерация энергии» посвящен вопросам повышения эффективности, надежности и экономичности энергообеспечения промышленных предприятий в текущих экономических условиях. Форум пройдет 31 октября — 1 ноября 2017 года в Москве.

«Генерация энергии 2017» — площадка для обсуждения стратегий развития тепло- и электроиндустрии, обмена опытом между промышленными потребителями энергии и заключения новых взаимовыгодных контрактов.

В работе форума примут участие более 350 руководителей предприятий таких отраслей промышленности, как:

нефтегазохимия и нефтегазопереработка,

металлургия,

ЛПК и целлюлозно-бумажное промышленность,

химическая промышленность и производство удобрений,

цементная промышленность,

тяжелое машиностроение,

тепличное хозяйство.

В программе ежегодной конференции и выставки «Генерация энергии: инвестиции, строительство и модернизация»:

Представление 50+ инвестиционных проектов со сроком реализации 2017-2025 гг. со всех регионов России

Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, энергоемкие предприятия, регуляторные органы, сетевые компании, компании-производители и дистрибьюторы электрической и тепловой энергии

«Встречи с инвесторами»: инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч

Важно! Практические примеры строительства и модернизации генерирующих мощностей – узнайте, как добились успеха ваши коллеги и каких ошибок можно избежать!

50+ авторитетных экспертов: энергия из сети, распределенная энергетика, стандартизация, энергоэффективность, полигенерация, технологическое присоединение объектов и многое другое

Специальные сессии! Интеллектуальная энергетика и Использование ВЭР для повышения энергоэффективности предприятия

6 отраслевых круглых столов: нефть, газ и переработка, металлургия, целлюлозно-бумажная и лесная промышленность, машиностроение, химическая и цементная промышленность, АПК.

Технологические презентации от лидеров индустрии и роуд-шоу инновационных технологий и оборудования

Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте Форума.