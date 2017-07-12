Тренинг "Харизматичный оратор. Как влюбить в себя Заказчика?"

12 июля 2017 года в Казани пройдет 12-ти часовой тренинг «Харизматичный оратор. Как влюбить в себя Заказчика?».

По итогам тренинга вы научитесь: спокойно выйти перед Заказчиком и успешно защитить проекты любой сложности, продать идею, при этом удерживая внимание публики, говоря на хорошем уровне энергетики, активно и грамотно используя жесты, интонации, паузы, визуальный контакт, голос.

Вот самый минимальный расклад того, что сделает и получит каждый из участников за эти 12 часов:

Выступит 10 раз перед аудиторией в разных форматах и жанрах. Получит 20 развернутых комментариев обратной связи ото всех участников и тренера. Уже на 50% станет меньше говорить слов-паразитов. Научится думать и смотреть в зал, не отводя глаза на пол или потолок. Овладеет приемами захвата и удержания внимания аудитории и будет их применять. Сделает свою речь четкой и по делу, при этом интересной, эмоциональной и увлекающей. Научится импровизировать на любую тему. Снизит свое волнение перед выступлением, научится превращать страх в драйв, который зажигает себя и других.

Тренер — Руслан Хоменко

Руководитель Поволжской Школы Ораторского Мастерства;

Ведущий тренер-лицензиат Университета Риторики и Ораторского Мастерства (Москва);

Победитель и призер Ораторских чемпионатов (Москва);

Автор и владелец тренинга «Речевая самооборона: мастерство контрманипуляции в жизни и бизнесе»;

Коуч, консультант и тренер первых лиц, предприниматель с опытом собственного дела около 20 лет;

Опыт проведения более тысячи тренингов (17000 часов) по мастерству деловых, публичных, переговорных и антиконфликтных коммуникаций.

Зарегистрироваться на тренинг можно на сайте или по телефону 5-188-177.