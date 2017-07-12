12 июля 2017 года в Казани пройдет 12-ти часовой тренинг «Харизматичный оратор. Как влюбить в себя Заказчика?».
По итогам тренинга вы научитесь: спокойно выйти перед Заказчиком и успешно защитить проекты любой сложности, продать идею, при этом удерживая внимание публики, говоря на хорошем уровне энергетики, активно и грамотно используя жесты, интонации, паузы, визуальный контакт, голос.
Вот самый минимальный расклад того, что сделает и получит каждый из участников за эти 12 часов:
Тренер — Руслан Хоменко
Зарегистрироваться на тренинг можно на сайте или по телефону 5-188-177.
Зарегистрироваться на тренинг можно на сайте или по телефону 5-188-177
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