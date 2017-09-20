Российский инвестиционно-строительный форум 2017

РИСФ -2017 – ЭТО: Международная площадка инвестиционных возможностей при широкой государственной поддержке; Все лидеры строительной отрасли России; Переговорная площадка для органов власти всех уровней и бизнес-сообщества; Обмен успешным опытом и моделирование будущего отрасли: инвестиции, девелопмент, архитектура; Ярмарка инвестиционных проектов отрасли; Нахождение точек прорыва: федеральные региональные программы развития. 40 круглых столов, конференций, панельных дискуссий и пленарных заседаний прошло в рамках РИСФ-2016. На 5000 квадратных метров в рамках выставочной экспозиции регионы представляли свои инвестиционные проекты. Более 9000 гостей посетили форум, в том числе делегации из 55 регионов РФ.

В рамках РИСФ 2017 состоится награждение победителей III Ежегодного градостроительного конкурса, учреждённого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Конкурс нацелен определить лучшие практики реализации проектов в сфере градостроительства и поддержать их использование в других регионах страны. Участвовать вправе как органы публичной власти, так и представители бизнес-структур – застройщики, технические заказчики.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.