Форум FinWin-2017

FinWin-2017 – это форум, который переворачивает представление о рынке банковских услуг. Создать маркетплейс на основе банка, расширить экосистему за счет партнерских сервисов и дополнительных услуг – вот новая win-win стратегия лидеров, которая приносит им не только лояльность клиентов, но и существенный комиссионный доход.
В программе форума FinWin в 2017 году:
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