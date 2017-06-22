Форум FinWin-2017

FinWin-2017 – это форум, который переворачивает представление о рынке банковских услуг. Создать маркетплейс на основе банка, расширить экосистему за счет партнерских сервисов и дополнительных услуг – вот новая win-win стратегия лидеров, которая приносит им не только лояльность клиентов, но и существенный комиссионный доход.

В программе форума FinWin в 2017 году:

Опыт лидеров экосистем. Какие комбинации сервисов наиболее эффективны.

Экосистема услуг для МСБ. Какие дополнительные сервисы можно включить в ваш маркетплейс.

Выстраивание финансового взаимодействия внутри маркетплейса между продавцом, покупателем и платформой.

Инициатива по регулированию рынка агрегаторов товаров и услуг. Что ждет финансовые и другие маркетплейсы?

«Банки ищут партнеров». Представители маркетплейсов расскажут, как устроена их платформа и в каких партнерах они сейчас нуждаются.