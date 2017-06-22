22 июня 2017

Форум FinWin-2017

Форум FinWin-2017

FinWin-2017 – это форум, который переворачивает представление о рынке банковских услуг. Создать маркетплейс на основе банка, расширить экосистему за счет партнерских сервисов и дополнительных услуг – вот новая win-win стратегия лидеров, которая приносит им не только лояльность клиентов, но и существенный комиссионный доход.

В программе форума FinWin в 2017 году:

  • Опыт лидеров экосистем. Какие комбинации сервисов наиболее эффективны.
  • Экосистема услуг для МСБ. Какие дополнительные сервисы можно включить в ваш маркетплейс.
  • Выстраивание финансового взаимодействия внутри маркетплейса между продавцом, покупателем и платформой.
  • Инициатива по регулированию рынка агрегаторов товаров и услуг. Что ждет финансовые и другие маркетплейсы?
  • «Банки ищут партнеров». Представители маркетплейсов расскажут, как устроена их платформа и в каких партнерах они сейчас нуждаются.
Подробнее о мероприятии и способах участия можно узнать на официальном сайте.

Календарь

Все мероприятия