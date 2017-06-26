Концерт государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

С 23 по 27 июня, в дни проведения Кубка Конфедераций по футболу, ансамбль Игоря Моисеева выступит в Республике Татарстан. Моисеевцы проведут концерты в Набережных Челнах (23 июня), в Альметьевске (24 июня) и завершит гастроли двумя концертами в Казани (26, 27 июня) на сцене Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля.

В программу концертов войдут такие постановки Игоря Моисеева, как: русский танец «Лето», визитная карточка ансамбля, старинная городская кадриль, рок-н-ролл (постановка 1961 года), Адыгский танец «Тляпатет» (премьера 2017 года), хореографическая картина «Футбол», легендарное моисеевское «Яблочко» и другие произведения великого Мастера.

Подробная программа концерта доступна на сайте ТГАТ оперы и балета им. Мусы Джалиля.