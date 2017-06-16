Республиканский конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр»

16 июня, в преддверии Дня медицинского работника, состоится подведение итогов республиканского конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр» («Белые цветы»). Юбилейная церемония чествования лучших медицинских работников Республики Татарстан пройдет в Казанском театре оперы и балета им. М. Джалиля.
В этом году для участия в конкурсе было подано 146 заявок. Претенденты на победу поборются в шести номинациях, в каждой из которых будут представлены три достойные кандидатуры или коллектив врачей (номинация «Уникальный случай»), допущенные членами конкурсной комиссии к финальному голосованию. Исключением является номинация «Легенда здравоохранения».
Победители будут определены на заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения Татарстана. Важную роль при выборе победителя сыграет интернет-голосование. Оставить свой голос можно на главной странице сайта Министерства здравоохранения РТ.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.