XIII Церемония вручения премии «Финансовая Элита России»

29 июня 2017 г. в Доме приемов Дипломатического корпуса МИД России на улице Улофа Пальме, д. 5 состоится церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». В тринадцатый раз лучшие финансовые компании страны будут отмечены наградами Премии за выдающиеся результаты работы по итогам 2016 года.
Вручение премии проводится в подгруппах: «Банки», «Страхование», «Страхование жизни», «Управляющие компании», «Инвестиционные и брокерские компании», «Негосударственные пенсионные фонды», «Лизинг», «Факторинг» «Микрофинансовые организации», «Forex» и др.
Церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России» является одним из самых значительных событий в финансовом сообществе. В Попечительский и Экспертный советы премии входят представители государственных структур и профессиональных объединений, чей авторитет в отрасли несомненен, репутация безупречна, а вклад в развитие России огромен.
Экспертный совет премии основывается в своей работе на рейтингах и рэнкингах стратегического рейтингового партнера премии — ведущего рейтингового агентства России RAEX («Эксперт РА»).
С дополнительной информацией о Премии, можно ознакомиться на официальном сайте www.finelita.ru
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